Кьяер установил рекорд сборной Дании по сыгранным матчам

Защитник «Милана» Симон Кьяер стал рекордсменом датской национальной команды по количеству сыгранных матчей.

Капитан сборной Дании вышел в основе на матч против Сан-Марино, что стало 130-й игрой защитника в футболке своей команды. Ранее рекордом владел легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель, который провёл 129 матчей.

Матч восьмого тура отборочного цикла чемпионата Европы - 2024 завершился со счётом 2:1 в пользу датчан. С 19 очками подопечные Каспера Юльманна делят первое место со сборной Словении.