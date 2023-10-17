На изи: Англия запрыгнула на Евро-2024, повергнув Италию благодаря волевой победе

В центральном вторничном отборочном матче сыграли сборные Англии и Италии.

Именно Англия с Италией выясняли между собой отношения в финале чемпионата Европы 2020 года. Тот матч прошёл на «Уэмбли», англичане забили очень быстро, а итальянцы сравняли счёт во втором тайме и выиграли серию пенальти, где сначала проигрывали. Потом эти команды оказались в одной отборочной группе к Евро-2024. Там они первый раз сыграли между собой 23 марта в Неаполе, когда «скуадра адзурра» проиграла 1:2. Теперь же Англия и Италия вновь предстали друг перед другом на «Уэмбли» – классика.

Сборная Италии в седьмом туре отборочного цикла разгромила соседнюю Мальту – 4:0. Ещё бы «голубая эскадра» не взяла верх над таким соперником. Сборная Англии пропускала седьмой тур, поскольку в группе C нечётное количество команд. «Родоначальники футбола» заполнили эту паузу товарищеским матчем с Шотландией и выиграли британскую разборку со счётом 3:1. В отчётной встрече даже ничья обеспечивала бы англичанам путёвку в финальную часть Евро-2024.

С самого начала англичане взяли мяч под свой контроль, но в футболе же не это самое главное. На пятнадцатой минуте первая вразумительная атака итальянцев обернулась взятием ворот Пикфорда. Хозяева позволили ди Лоренцо разогнаться по правому флангу и не накрыли в центральной зоне Скамакку. А Джанлука здорово умеет замыкать такие прострелы, какой выдал ему ди Лоренцо (0:1).

Попади Скамакка через несколько минут с линии штрафной в левый угол – и совсем в незавидном положении оказались бы представители Туманного Альбиона. Но не попал в створ Скамакка. Поняв, что пора исправлять ситуацию, хозяева поднажали и в районе получаса игры сравняли счёт. Удар Беллингема головой после подачи Триппьера был разминкой для Доннаруммы. Вскоре Джанлуиджи пришлось испытать пенальти в его ворота.

Беллингем вошёл в штрафную площадь и упал после подката ди Лоренцо. Клеман Тюрпен сразу указал на точку, а ВАР-ассистенты подтвердили фол Джованни. Кейн безукоризненно реализовал одиннадцатиметровый в правый угол – Доннарумма прыгнул в противоположный (1:1). Вскоре итальянцы пытались скопировать свою голевую атаку, но защитники «трёх львов» всё же нейтрализовали на этот раз Скамакку.

На 44-й минуте Кейн принял мяч на грудь и скинул его левее Рэшфорду, который протестировал Доннарумму, – угловой. Триппьер навесил с корнера на Беллингема, вторым этажом ударившего выше створа. Отметим, что за несколько минут до этого Джуд невольно ударился головой об подбородок соперника. Тревожно столкнулся тогда Беллингем со Скальвини, и хорошо, что оба смогли продолжить матч после медицинской помощи.

В компенсированное время первого тайма гости также отметились парой моментов, окаймивших их угловой удар. Удоги угрожал воротам сборной Англии с левого угла вратарской – Пикфорд отразил попытку. Чёткое добивание не удалось ни Берарди, ни ди Лоренцо, но угловой визитёры заработали. Берарди подал корнер справа на голову Ачерби, пробившего значительно выше перекладины.

На 51-й минуте Рэшфорд на левом углу штрафной отнял мяч у Берарди и отдал его в центр Фодену. Тот коротко скинул, и пристрелку произвёл Филлипс – чуть выше створа. Зато через шесть минут контратака англичан оказалась уже результативной. Беллингем со своей половины поля пробежал далеко вперёд и сделал пас Рэшфорду. Слева в центр сместился Маркус, уйдя от пассивных ди Лоренцо с Удоги, и поразил правый угол створа такого же пассивного Доннаруммы (2:1).

Более того, на 77-й минуте Кейн оформил дубль. Выбежал Гарри один на один с Доннаруммой и отправил третий мяч хозяев в ворота гостей. Итальянцы не смогли уже ничего поделать и вынуждены были признать своё поражение. Сборная Англии набрала шестнадцать очков и обеспечила себе выход на Евро-2024. А итальянцам придётся поспорить в ноябре за вторую путёвку из этого квартета с Украиной.

Кирилл Иванцов