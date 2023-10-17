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Чемпионат Европы по футболу 2024

На изи: Англия запрыгнула на Евро-2024, повергнув Италию благодаря волевой победе

17 Октября 2023 • 23:45 Комментировать (1)
Англия
3:1
Италия

В центральном вторничном отборочном матче сыграли сборные Англии и Италии.

Протокол игры  
Англия3:1Италия
  15'Скамакка Джанлука (0:1)
(1:1) Кейн Гарри32'  
(2:1) Рэшфорд Маркус57'  
(3:1) Кейн Гарри77'  
Пикфорд ДжорданУокер КайлСтоунс Джон 63' (Гехи Марк ( 63') Магуайр ГарриТриппьер КиранФиллипс Кэлвин  8' 70' (Хендерсон Джордан ( 70') Райс ДекланФоден ФилБеллингем Джуд 85' (Грилиш Джек ( 85') Рэшфорд МаркусКейн Гарри
Запасные: Мэддисон ДжеймсБоуэн ДжарродУоткинс ОллиГаллахер КонорРемсдейл АаронДжонстон СэмДанк ЛьюисКолвилл ЛевиАлександер-Арнольд Трент
Доннарумма ДжанлуиджиДи Лоренцо Джованни  31'Скальвини Джорджио  65'Ачерби Франческо 63' (Бастони Алессандро ( 63') Удоги Дестини  10' 63' (Димарко Федерико ( 63') Фраттези ДавидеКристанте БрианБарелла НиколоБерарди Доменико 78' (Распадори Джакомо ( 78') Скамакка Джанлука 63' (Кин Мойзе ( 63') Эль-Шаарави Стефан 87' (Орсолини Риккардо ( 87')
Запасные: Бонавентура ДжакомоВикарио ГульельмоМерет АлексДармиан МаттеоЛокателли МануэльГатти ФедерикоМанчини Джанлука
17 октября. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

Именно Англия с Италией выясняли между собой отношения в финале чемпионата Европы 2020 года. Тот матч прошёл на «Уэмбли», англичане забили очень быстро, а итальянцы сравняли счёт во втором тайме и выиграли серию пенальти, где сначала проигрывали. Потом эти команды оказались в одной отборочной группе к Евро-2024. Там они первый раз сыграли между собой 23 марта в Неаполе, когда «скуадра адзурра» проиграла 1:2. Теперь же Англия и Италия вновь предстали друг перед другом на «Уэмбли» – классика.

Сборная Италии в седьмом туре отборочного цикла разгромила соседнюю Мальту – 4:0. Ещё бы «голубая эскадра» не взяла верх над таким соперником. Сборная Англии пропускала седьмой тур, поскольку в группе C нечётное количество команд. «Родоначальники футбола» заполнили эту паузу товарищеским матчем с Шотландией и выиграли британскую разборку со счётом 3:1. В отчётной встрече даже ничья обеспечивала бы англичанам путёвку в финальную часть Евро-2024.

С самого начала англичане взяли мяч под свой контроль, но в футболе же не это самое главное. На пятнадцатой минуте первая вразумительная атака итальянцев обернулась взятием ворот Пикфорда. Хозяева позволили ди Лоренцо разогнаться по правому флангу и не накрыли в центральной зоне Скамакку. А Джанлука здорово умеет замыкать такие прострелы, какой выдал ему ди Лоренцо (0:1).

Попади Скамакка через несколько минут с линии штрафной в левый угол – и совсем в незавидном положении оказались бы представители Туманного Альбиона. Но не попал в створ Скамакка. Поняв, что пора исправлять ситуацию, хозяева поднажали и в районе получаса игры сравняли счёт. Удар Беллингема головой после подачи Триппьера был разминкой для Доннаруммы. Вскоре Джанлуиджи пришлось испытать пенальти в его ворота.

Беллингем вошёл в штрафную площадь и упал после подката ди Лоренцо. Клеман Тюрпен сразу указал на точку, а ВАР-ассистенты подтвердили фол Джованни. Кейн безукоризненно реализовал одиннадцатиметровый в правый угол – Доннарумма прыгнул в противоположный (1:1). Вскоре итальянцы пытались скопировать свою голевую атаку, но защитники «трёх львов» всё же нейтрализовали на этот раз Скамакку.

На 44-й минуте Кейн принял мяч на грудь и скинул его левее Рэшфорду, который протестировал Доннарумму, – угловой. Триппьер навесил с корнера на Беллингема, вторым этажом ударившего выше створа. Отметим, что за несколько минут до этого Джуд невольно ударился головой об подбородок соперника. Тревожно столкнулся тогда Беллингем со Скальвини, и хорошо, что оба смогли продолжить матч после медицинской помощи.

В компенсированное время первого тайма гости также отметились парой моментов, окаймивших их угловой удар. Удоги угрожал воротам сборной Англии с левого угла вратарской – Пикфорд отразил попытку. Чёткое добивание не удалось ни Берарди, ни ди Лоренцо, но угловой визитёры заработали. Берарди подал корнер справа на голову Ачерби, пробившего значительно выше перекладины.

На 51-й минуте Рэшфорд на левом углу штрафной отнял мяч у Берарди и отдал его в центр Фодену. Тот коротко скинул, и пристрелку произвёл Филлипс – чуть выше створа. Зато через шесть минут контратака англичан оказалась уже результативной. Беллингем со своей половины поля пробежал далеко вперёд и сделал пас Рэшфорду. Слева в центр сместился Маркус, уйдя от пассивных ди Лоренцо с Удоги, и поразил правый угол створа такого же пассивного Доннаруммы (2:1).

Более того, на 77-й минуте Кейн оформил дубль. Выбежал Гарри один на один с Доннаруммой и отправил третий мяч хозяев в ворота гостей. Итальянцы не смогли уже ничего поделать и вынуждены были признать своё поражение. Сборная Англии набрала шестнадцать очков и обеспечила себе выход на Евро-2024. А итальянцам придётся поспорить в ноябре за вторую путёвку из этого квартета с Украиной.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1)
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redwhite1959
17 Октября 2023 в 23:51
Италия проиграла достойно! Для неё - в принципе - ничего не поменялось - для выхода на Евро надо дома победить Северную Македонию и в гостях сыграть вничью с хохлами. У англичан исполнители в большинстве своём более высокого класса, что и сказалось на итоговом счёте. И - конечно - физически хозяева готовы просто великолепно!
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