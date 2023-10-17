Сборная Венгрии ушла от поражения в Литве, сербы сильнее черногорцев

Сборная Венгрии почти пробилась на Евро-2024 по итогам матча против команды Литвы. Голы Фёдора Черных и Пиюса Сирвиса позволили прибалтам выиграть первый тайм, но Доминик Собослаи с пенальти и Барнабас Варга с игры сравняли счет - 2:2.
Сборная Сербии доминировала в споре с черногорцами, но вырвала победу только в концовке - 3:1. Дубль у Александра Митровича, также отличился Душан Тадич. У гостей метко пробил Стеван Йоветич.
У Венгрии 14 очков, Сербии - 13, Черногории - 8.
Протокол игры
|(1:0) Черных Фёдор20'
|(2:0) Сирвис Пиюс36'
|67'Собослаи Доминик (2:1)
|82'Варга Барнабас (2:2)
Зубас Эмилиюс•Ласицкас Юстас• 90'Гирдвайнис Эдвинас•Лекиатас Рокас• 43'Сирвис Пиюс76' (Бенета Маркас (76') •Уткус Эдгарас 55'66' (Казуколовас Кипрас (66') • 71'Воробьев Модест•Сливка Выкинтас90' (Новиковас Арвидас (90') •Гинейтис Гвидас•Черных Фёдор•Паулаускас Гитис
Дибус Денеш•Фиола Аттила• 74'Салаи Аттила•Ланг Адам•Него Лоик63' (Чобот Кевин (63') •Керкез Милош46' (Надь Жолт (46') •Газдаг Даниэль46' (Стайлс Каллум (46') •Надь Адам•Шаллаи Роланд•Собослаи Доминик• 55'Варга Барнабас
17 октября.
Протокол игры
|(1:0) Митрович Александар 9'
|36' Йоветич Стеван (1:1)
|(2:1) Митрович Александар 73'
|(3:1) Тадич Душан 77'
Милинкович-Савич Ваня • Миленкович Никола • Велькович Милош • Павлович Страхинья • Живкович Андрия • Младенович Филип 46' ( Костич Филип ( 46') • Гудель Неманья 49' 68' ( Максимович Неманья ( 68') • Илич Иван 46' ( Милинкович-Савич Сергей ( 46') • Тадич Душан • Лукич Саша 79' ( Самарджич Лазар ( 79') • Митрович Александар
Запасные: Ратков Петар • Радунович Борис • Эракович Страхинья • Бабич Срджан • Радоньич Неманья • Джуричич Филип • Терзич Алекса • Петрович Джордже
Миятович Милан • Туци Марко 85' ( Осмаич Милутин ( 85') • Савич Стефан • 59'Томашевич Зарко • Марушич Адам • Янкович Марко 85' ( Раичкович Милош ( 85') • Куц Эдвин 85' ( Мугоша Стефан ( 85') • Цамай Дритон 72' ( Йовович Владимир ( 72' ) • 88'Вукчевич Андрия 31' ( Радунович Ристо ( 31') • Крстович Никола • Йоветич Стеван
Запасные: Милович Милос • Петкович Даниель • Косович Небойша • Личина Суад • Лончар Стефан • Бакич Душан • Вукчевич Марко
17 октября. Стадион "Райко Митич".
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