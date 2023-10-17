Сборная Венгрии ушла от поражения в Литве, сербы сильнее черногорцев

Сборная Венгрии почти пробилась на Евро-2024 по итогам матча против команды Литвы. Голы Фёдора Черных и Пиюса Сирвиса позволили прибалтам выиграть первый тайм, но Доминик Собослаи с пенальти и Барнабас Варга с игры сравняли счет - 2:2.

Сборная Сербии доминировала в споре с черногорцами, но вырвала победу только в концовке - 3:1. Дубль у Александра Митровича, также отличился Душан Тадич. У гостей метко пробил Стеван Йоветич.

У Венгрии 14 очков, Сербии - 13, Черногории - 8.