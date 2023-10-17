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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Венгрии ушла от поражения в Литве, сербы сильнее черногорцев

17 Октября 2023 • 23:45 Комментировать
Литва
2:2
Венгрия

Сборная Венгрии почти пробилась на Евро-2024 по итогам матча против команды Литвы. Голы Фёдора Черных и Пиюса Сирвиса позволили прибалтам выиграть первый тайм, но Доминик Собослаи с пенальти и Барнабас Варга с игры сравняли счет - 2:2.

Сборная Сербии доминировала в споре с черногорцами, но вырвала победу только в концовке - 3:1. Дубль у Александра Митровича, также отличился Душан Тадич. У гостей метко пробил Стеван Йоветич.

У Венгрии 14 очков, Сербии - 13, Черногории - 8.

Протокол игры  
Литва2:2Венгрия
(1:0) Черных Фёдор20'  
(2:0) Сирвис Пиюс36'  
  67'Собослаи Доминик (2:1)
  82'Варга Барнабас (2:2)
Зубас ЭмилиюсЛасицкас Юстас  90'Гирдвайнис ЭдвинасЛекиатас Рокас  43'Сирвис Пиюс 76' (Бенета Маркас ( 76') Уткус Эдгарас  55' 66' (Казуколовас Кипрас ( 66'  71') Воробьев МодестСливка Выкинтас 90' (Новиковас Арвидас ( 90') Гинейтис ГвидасЧерных ФёдорПаулаускас Гитис
Запасные: Климавичюс ЛинасЧерняускас ВитаутасГертмонас ЭдвинасЯнкаускас Эдгарас IIУпстас КлаудиюсРемейкис МатиюсВербицкас ОвидиусРомановский ДаниэльСтепонавичус Фаустас
Дибус ДенешФиола Аттила  74'Салаи АттилаЛанг АдамНего Лоик 63' (Чобот Кевин ( 63') Керкез Милош 46' (Надь Жолт ( 46') Газдаг Даниэль 46' (Стайлс Каллум ( 46') Надь АдамШаллаи РоландСобослаи Доминик  55'Варга Барнабас
Запасные: Ботка ЭндреХорват КристоферСаппанош ПетерМочи ОтиллаСалай ГаборГулачи ПетерКата МихайАдам МартинБолла Бендегуз
17 октября.
Протокол игры 
Сербия3:1Черногория
(1:0) Митрович Александар 9'  
  36' Йоветич Стеван (1:1)
(2:1) Митрович Александар 73'  
(3:1) Тадич Душан 77'  
Милинкович-Савич Ваня  Миленкович Никола  Велькович Милош  Павлович Страхинья  Живкович Андрия  Младенович Филип   46' (Костич Филип (   46' Гудель Неманья   49'   68' (Максимович Неманья (   68' Илич Иван   46' (Милинкович-Савич Сергей (   46' Тадич Душан  Лукич Саша   79' (Самарджич Лазар (   79' Митрович Александар
Запасные: Ратков Петар  Радунович Борис  Эракович Страхинья  Бабич Срджан  Радоньич Неманья  Джуричич Филип  Терзич Алекса  Петрович Джордже
Миятович Милан  Туци Марко   85' (Осмаич Милутин (   85' Савич Стефан   59'  Томашевич Зарко  Марушич Адам  Янкович Марко   85' (Раичкович Милош (   85' Куц Эдвин   85' (Мугоша Стефан (   85' Цамай Дритон   72' (Йовович Владимир (   72'   88' Вукчевич Андрия   31' (Радунович Ристо (   31' Крстович Никола  Йоветич Стеван
Запасные: Милович Милос  Петкович Даниель  Косович Небойша  Личина Суад  Лончар Стефан  Бакич Душан  Вукчевич Марко
 17 октября. Стадион "Райко Митич".

 

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