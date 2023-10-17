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Сборная Украины не без нервов победила на Мальте

17 Октября 2023 • 23:44 Комментировать
Мальта
1:3
Украина

Сборная Украины играла против аутсайдера своей группы, команды Мальты, и провела крайне слабый первый тайм. Быстро пропущенный гол в контратаке от Пола Мбонга озадачил команду Сергея Реброва на добрых полчаса. Выйти из ступора помог шальной мяч - прострел Георгия Судакова на дальнюю штангу, где был только защитник, тот поскользнулся и срезал мяч в свои ворота. Тут же Михаил Мудрик заработал пенальти, а Артём Довбик с точки пробил под падающим голкипером. Мэтью Гийомье тут же с линии штрафной пробил в перекладину. А Мудрик после ошибки голкипера на выходе бил от левой боковой линии, но вратарь чудом среагировал.

Вторая часть игры получилась несобытийной, гости играли по счету. На 85-й минуте были сняты вопросы, Мудрик включил реактивную скорость и сходу пробил метров с 25 в дальний угол - 3:1.

Сборная Украины набрала 13 очков, у Англии - 16, у Италии - 10.

Протокол игры  
Мальта1:3Украина
(1:0) Мбонг Пол12'  
  38'Камензули Райан (1:1)
  43'Довбик Артём (1:2)
  85'Мудрик Михаил (1:3)
Бонелло АнриБорг СтивПепе ЭнрикоБорг ЖанМбонг Джозеф 79' (Аттард Кейн ( 79') Камензули РайанГийомье МэтьюМускат Николай 70' (Кристенсен Бьорн ( 70') Янкам ЯнникНвоко Кирьян 70' (Сатариано Александер ( 70') Мбонг Пол
Запасные: Мускат ЗакПизани СтивенАпап ФердинандоОверенд АдамАль-Туми РашедШоу КуртМонтебелло ЛукаГалеа ДжейкПайбер Брэндон
Трубин АнатолийКараваев Александр 76' (Зубков Александр ( 76') Забарный ИльяМатвиенко Николай  31' 46' (Сваток Александр ( 46') Миколенко ВиталийСидорчук СергейЗинченко АлександрВанат Владислав 68' (Конопля Ефим ( 68') Судаков Георгий 68' (Назарина Егор ( 68') Мудрик МихаилДовбик Артём
Запасные: Ризнык ДмитрийРусин НазарийБущан ГеоргийЯремчук РоманПопов Денис IIМихайличенко БогданПихалёнок АлександрБуяльский Виталий
17 октября. Стадион "Та-Кали".

 

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