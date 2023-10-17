Сборная Украины не без нервов победила на Мальте

Сборная Украины играла против аутсайдера своей группы, команды Мальты, и провела крайне слабый первый тайм. Быстро пропущенный гол в контратаке от Пола Мбонга озадачил команду Сергея Реброва на добрых полчаса. Выйти из ступора помог шальной мяч - прострел Георгия Судакова на дальнюю штангу, где был только защитник, тот поскользнулся и срезал мяч в свои ворота. Тут же Михаил Мудрик заработал пенальти, а Артём Довбик с точки пробил под падающим голкипером. Мэтью Гийомье тут же с линии штрафной пробил в перекладину. А Мудрик после ошибки голкипера на выходе бил от левой боковой линии, но вратарь чудом среагировал.

Вторая часть игры получилась несобытийной, гости играли по счету. На 85-й минуте были сняты вопросы, Мудрик включил реактивную скорость и сходу пробил метров с 25 в дальний угол - 3:1.

Сборная Украины набрала 13 очков, у Англии - 16, у Италии - 10.