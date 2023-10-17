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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборные Дании и Словении победили в гостях и приблизились к Евро-2024

17 Октября 2023 • 23:43 Комментировать
Сан-Марино
1:2
Дания

Лидеры группы Н квалификации чемпионата Европы продолжают идти синхронно не вершине после матчей восьмого тура. Сборная Дании добыла непростую победу над командой Сан-Марино, которая пока ни у кого не отбирала очки (2:1). Победу северянам принесли удары Расмуса Хёйлунна и Юссуфа Поульсена.

Быстрый гол Адама Гнезды-Черина позволил словенцам победить в Северной Ирландии, к тому де британцы треть матча играли в меньшинстве - 1:0.

У Словении и Дании по 19 очков, у Казахстана - 15.

Протокол игры  
Сан-Марино1:2Дания
  42'Хёйлунн Расмус (0:1)
(1:1) Голинуччи Алессандро61'  
  70'Поульсен Юссуф (1:2)
Бенедеттини ЭлиаФаббри Филиппо  70' 88' (Франчози Симоне ( 88') Росси ДантеЧеволи Микеле 74' (Витайоли Маттео ( 74') Д'Аддарио Алессандро 55' (Баттистини Мануэль ( 55') Муларони МарчеллоБаттистини Микаэль 55' (Капиккьони Лоренцо ( 55'  83') Голинуччи АлессандроТоси АлессандроНанни НиколаЛаццари Лоренцо 75' (Ди Майо Роберто ( 75'  88')
Запасные: Симончини АлдоТомассини ФабиоПанкотти СамуэльЧеккароли ЛукаБенедеттини СимонеДзафферани ТоммазоAndrea Magi
Шмейхель КасперЙелерт Элиас 63' (Поульсен Юссуф ( 63') Кьяер СимонАндерсен Йоаким  65'Меле Йоаким 90' (Йенсен Матиас ( 90') Хёйбьерг Пьер-ЭмильНоргор КристианЭриксен КристианДарами Мохаммед 63' (Винд Йонас ( 63') Хёйлунн Расмус  70' 90' (Кристенсен Расмус ( 90') Линдстрём Йеспер 63' (Сков Роберт ( 63')
Запасные: Рённов ФредерикНельссон ВикторЛарсен Якоб-БруунО'Райли МэттьюКристенсен АндреасЮлманд МортенХермансен Мадс
17 октября. Стадион "Олимпийский (Серравалле)" (Серравалле).
Протокол игры 
Северная Ирландия0:1Словения
  5' Гнезда-Черин Адам (0:1)
Пикок-Фаррелл Бэйли  Хьюм Трай  Тоал Эойн  Эванс Джонни   87'  Льюис Джамал  Чарльз Ши   4'   58'  Смит Пол III   60'   63' (Чарльз Дион (   63' Лайонс Брэдли   87' (Макменамин Конор (   87' Томпсон Джордан   59'   63' (Прайс Айзек (   63' Тэйлор Дейл   63' (Сэвилл Джордж (   63' Мадженнис Джош   46' (Вашингтон Конор (   46')
Запасные: Броди Спенсер  Кеннеди Мэттью  Саутвуд Люк  Лэйн Пэдди  Маршалл Каллум  Майкл Форбс  Хазард Конор
Облак Ян  Карничник Зан  Блажич Миха  Бийол Яка  Янжа Эрик   84' (Вербич Беньямин (   84' Стоянович Петар  Гнезда-Черин Адам  Элшник Тими   37'  Млакар Ян   76' (Ловрич Санди (   76' Шпорар Андраж   56'   76' (Куртич Ясмин (   76' Сеско Бенджамин
Запасные: Турк Мартин  Дркушич Ваня  Захович Лука  Горенц-Станкович Йон  Випотник Жан  Зайц Миха  Целар Жан  Белек Вид  Балковец Юре
 17 октября. Стадион "Уиндзор Парк" (Белфаст).

 

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