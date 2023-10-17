Сборные Дании и Словении победили в гостях и приблизились к Евро-2024

Лидеры группы Н квалификации чемпионата Европы продолжают идти синхронно не вершине после матчей восьмого тура. Сборная Дании добыла непростую победу над командой Сан-Марино, которая пока ни у кого не отбирала очки (2:1). Победу северянам принесли удары Расмуса Хёйлунна и Юссуфа Поульсена.
Быстрый гол Адама Гнезды-Черина позволил словенцам победить в Северной Ирландии, к тому де британцы треть матча играли в меньшинстве - 1:0.
У Словении и Дании по 19 очков, у Казахстана - 15.
Протокол игры
|42'Хёйлунн Расмус (0:1)
|(1:1) Голинуччи Алессандро61'
|70'Поульсен Юссуф (1:2)
Бенедеттини Элиа•Фаббри Филиппо 70'88' (Франчози Симоне (88') •Росси Данте•Чеволи Микеле74' (Витайоли Маттео (74') •Д'Аддарио Алессандро55' (Баттистини Мануэль (55') •Муларони Марчелло•Баттистини Микаэль55' (Капиккьони Лоренцо (55') • 83'Голинуччи Алессандро•Тоси Алессандро•Нанни Никола•Лаццари Лоренцо75' (Ди Майо Роберто (75') 88'
Шмейхель Каспер•Йелерт Элиас63' (Поульсен Юссуф (63') •Кьяер Симон•Андерсен Йоаким• 65'Меле Йоаким90' (Йенсен Матиас (90') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Норгор Кристиан•Эриксен Кристиан•Дарами Мохаммед63' (Винд Йонас (63') •Хёйлунн Расмус 70'90' (Кристенсен Расмус (90') •Линдстрём Йеспер63' (Сков Роберт (63')
17 октября. Стадион "Олимпийский (Серравалле)" (Серравалле).
Протокол игры
|5' Гнезда-Черин Адам (0:1)
Пикок-Фаррелл Бэйли • Хьюм Трай • Тоал Эойн • Эванс Джонни • 87'Льюис Джамал • Чарльз Ши 4' • 58'Смит Пол III 60' 63' ( Чарльз Дион ( 63') • Лайонс Брэдли 87' ( Макменамин Конор ( 87') • Томпсон Джордан 59' 63' ( Прайс Айзек ( 63') • Тэйлор Дейл 63' ( Сэвилл Джордж ( 63') • Мадженнис Джош 46' ( Вашингтон Конор ( 46')
Запасные: Броди Спенсер • Кеннеди Мэттью • Саутвуд Люк • Лэйн Пэдди • Маршалл Каллум • Майкл Форбс • Хазард Конор
Облак Ян • Карничник Зан • Блажич Миха • Бийол Яка • Янжа Эрик 84' ( Вербич Беньямин ( 84') • Стоянович Петар • Гнезда-Черин Адам • Элшник Тими • 37'Млакар Ян 76' ( Ловрич Санди ( 76') • Шпорар Андраж 56' 76' ( Куртич Ясмин ( 76') • Сеско Бенджамин
Запасные: Турк Мартин • Дркушич Ваня • Захович Лука • Горенц-Станкович Йон • Випотник Жан • Зайц Миха • Целар Жан • Белек Вид • Балковец Юре
17 октября. Стадион "Уиндзор Парк" (Белфаст).
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