Сборные Дании и Словении победили в гостях и приблизились к Евро-2024

Лидеры группы Н квалификации чемпионата Европы продолжают идти синхронно не вершине после матчей восьмого тура. Сборная Дании добыла непростую победу над командой Сан-Марино, которая пока ни у кого не отбирала очки (2:1). Победу северянам принесли удары Расмуса Хёйлунна и Юссуфа Поульсена.

Быстрый гол Адама Гнезды-Черина позволил словенцам победить в Северной Ирландии, к тому де британцы треть матча играли в меньшинстве - 1:0.

У Словении и Дании по 19 очков, у Казахстана - 15.