В сборной Англии назвали состав на игру с Италией, Магуайр и Филлипс – в основе

В сборной Англии назвали состав на вечернюю игру отбора на Евро-2024. Саутгейт выставил в старте следующих игроков:

Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Райс, Триппьер, Филлипс, Беллингем, Фоден, Кейн, Рэшфорд.

Особенно отметим появление Кэлвина Филлипса – этот хавбек в своём клубе, «Манчестер Сити» почти не имеет игровой практики.

Ранее свой состав на матч озвучили итальянцы под руководством Лучано Спаллетти.

Напомним, всё меньше времени остаётся до стартового свистка в этом интригующем матче квинтета С. В 21:45 начнётся встреча, а следить за её событиями как всегда можно на нашем портале.