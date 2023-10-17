Берарди, Скамакка и Эль-Шаарави – в атаке сборной Италии на матч с Англией

Сборная Италии в своих официальных соцсетях назвала состав на вечернюю игру против сборной Англии. Он выглядит следующим образом:

Доннарумма, ди Лоренцо, Скальвини, Ачерби, Удоги, Фраттези, Кристанте, Барелла, Берарди, Скамакка, Эль-Шаарави.

Напомним, что грядущий матч крайне важен для «скуадры адзурры» в текущем отборочном цикле. Сейчас англичане с 13 очками лидируют в квинтете С, а итальянцы с 10 занимают второе место. У обеих команд по пять проведённых матчей. Также 10 баллов и третье место у сыгравшей шесть матчей сборной Украины.

Текстовую трансляцию грядущего матча проведёт портал LiveResult.ru. Не пропустите, стартуем в 21:45 по московскому времени.