Бывший игрок «Болоньи» и молодежной сборной Италии Луиджи Лавеккия специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о грядущем матче сборных Англии и Италии. Команды встретятся во вторник вечером в рамках отбора на Евро-2024.

«К сожалению, команда Англии сейчас подходит к матчу в более спокойном состоянии, чем сборная Италии. В последних играх при Манчини наша команда допускала много ошибок и не добрала очков. У Спаллетти было совсем мало времени, но я доверяю его способностям, его характеру. Я изначально очень хотел, чтобы именно синьор Спаллетти возглавил сборную Италии. В этой игре против Англии самое главное не пропустить быстрый гол, а затем, я верю, мы сможем добиться хорошего результата. Устроит ли меня ничья? Меня устроит выход из группы», - рассказал Лавеккия нашему корреспонденту.

Напомним, игра сборных Англии и Италии начнётся уже совсем скоро – в 21:45 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи, как всегда, проведёт наш портал.