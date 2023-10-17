​Сперцян забил, но Армения проиграла Северной Македонии

Во вторник сборные Северной Македонии и Армении проводили товарищеский матч. «Красные львы» отпраздновали победу со счётом 3:1. За северных македонцев забили Александар Трайковски, Милан Ристовски и Эрдон Даци. В составе армян голом отметился Эдуард Сперцян, который на клубном уровне представляет «Локомотив». Сперцян забил гол престижа, отличившись незадолго до финального свистка.

Напомним, что ранее в октябре сборные Северной Македонии и Армении в отборе на чемпионат Европы – 2024 проиграли Украине и Латвии соответственно с одинаковым счётом 0:2.