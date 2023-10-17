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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Сперцян забил, но Армения проиграла Северной Македонии

17 Октября 2023 • 18:37 Комментировать

Во вторник сборные Северной Македонии и Армении проводили товарищеский матч. «Красные львы» отпраздновали победу со счётом 3:1. За северных македонцев забили Александар Трайковски, Милан Ристовски и Эрдон Даци. В составе армян голом отметился Эдуард Сперцян, который на клубном уровне представляет «Локомотив». Сперцян забил гол престижа, отличившись незадолго до финального свистка. 

Напомним, что ранее в октябре сборные Северной Македонии и Армении в отборе на чемпионат Европы – 2024 проиграли Украине и Латвии соответственно с одинаковым счётом 0:2.

Протокол игры  
Северная Македония3:1Армения
(1:0) Трайковски Александар43'  
(2:0) Ристовски Милан59'  
(3:0) Даци Эрдон88'  
  90'Сперцян Эдуард (3:1)
Шишковски ДамьянИльязовски АхмедСерафимов НиколаМуслиу ВизарДимоски Боян 62' (Ашковски Стефан ( 62') Алими Исник 72' (Элези Агон ( 72') Адеми Ариян 55' (Атанасов Яни ( 55') Митровски Димитар 68' (Барди Энис ( 68') Трайковски Александар 55' (Чурлинов Дарко ( 55') Ристовски Милан 84' (Даци Эрдон ( 84') Элмас Эльиф
Запасные: Тодороски ТодорМанев ЙованБабунски ДавидДимитриевски СтолеАлексовски ИгорМиовски БоянАлиоски ЭгзиянДориев Люпцхе
Чанчаревич ОгньенАрутюнян Георгий 89' (Чалышир Андре ( 89') Ароян ВараздатВосканян Тарон 57' (Мкртчян Степа ( 57') Тикнизян НаирДашян АртакИву УгучуквуОганесян Камо 46' (Барсегян Тигран ( 46') Ранос Грант-Леон 78' (Маргарян Жирайр ( 78') Бичахчян Ваан 46' (Севикян Эдгар ( 46') Серобян Артур 46' (Сперцян Эдуард ( 46')
Запасные: Бегларян АрсенВбеймарБучнев СтаниславПилоян Эрик
17 октября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Сборная Северной Македонии Эдуард Сперцян
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