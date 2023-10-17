​Сперцян забил, но Армения проиграла Северной Македонии

Во вторник сборные Северной Македонии и Армении проводили товарищеский матч. «Красные львы» отпраздновали победу со счётом 3:1. За северных македонцев забили Александар Трайковски, Милан Ристовски и Эрдон Даци. В составе армян голом отметился Эдуард Сперцян, который на клубном уровне представляет «Локомотив». Сперцян забил гол престижа, отличившись незадолго до финального свистка.
Напомним, что ранее в октябре сборные Северной Македонии и Армении в отборе на чемпионат Европы – 2024 проиграли Украине и Латвии соответственно с одинаковым счётом 0:2.
Протокол игры
|(1:0) Трайковски Александар43'
|(2:0) Ристовски Милан59'
|(3:0) Даци Эрдон88'
|90'Сперцян Эдуард (3:1)
Шишковски Дамьян•Ильязовски Ахмед•Серафимов Никола•Муслиу Визар•Димоски Боян62' (Ашковски Стефан (62') •Алими Исник72' (Элези Агон (72') •Адеми Ариян55' (Атанасов Яни (55') •Митровски Димитар68' (Барди Энис (68') •Трайковски Александар55' (Чурлинов Дарко (55') •Ристовски Милан84' (Даци Эрдон (84') •Элмас Эльиф
Чанчаревич Огньен•Арутюнян Георгий89' (Чалышир Андре (89') •Ароян Вараздат•Восканян Тарон57' (Мкртчян Степа (57') •Тикнизян Наир•Дашян Артак•Иву Угучукву•Оганесян Камо46' (Барсегян Тигран (46') •Ранос Грант-Леон78' (Маргарян Жирайр (78') •Бичахчян Ваан46' (Севикян Эдгар (46') •Серобян Артур46' (Сперцян Эдуард (46')
Запасные: Бегларян Арсен•Вбеймар•Бучнев Станислав•Пилоян Эрик
17 октября.
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