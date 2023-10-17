Саутгейт исключил двух игроков из заявки на матч с Италией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт исключил двух игроков из заявки на сегодняшний матч со сборной Италии в рамках отбора на Евро-2024. Как сообщает Metro.uk, речь идёт про форварда «Арсенала» Эдди Нкетию и защитника «Милана» Фикайо Томори.

Дело в том, что Саутгейт вызвал 25 игроков на товарищеский матч против сборной Австралии (1:0). А на матч отбора на Евро-2024 требуется заявка из двоих игроков.

Напомним, что Нкетиа всё ещё может быть стать игроком сборной Ганы, так как не играл в официальном матче за «трёх львов».

Следить за ходом игры Англия – Италия можно в текстовой трансляции на нашем сайте. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.