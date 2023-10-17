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Чемпионат Европы по футболу 2024

​На матче Англия – Италия усилят меры безопасности

17 Октября 2023 • 16:22 Комментировать
Англия
...
Италия
1 1.65 X 3.80 2 5.80
Через 4 ч. 53 мин.

Во вторник вечером сборные Англии и Италии проведут матч в отборе на чемпионат Европы – 2024. На стадионе «Уэмбли» и в округе будут усилены меры безопасности. Об этом рассказывают британские СМИ.

Напомним, что в понедельник в Брюсселе состоялся теракт, в результате которого погибли два человека в футболках сборной Швеции. Инцидент произошёл недалеко от стадиона, где играли сборные Бельгии и Швеции. Игра была прервана после первого тайма.

Матч между сборными Англии и Италии стартует 17 октября в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

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АНГЛИЯ ИТАЛИЯ
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