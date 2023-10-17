​На матче Англия – Италия усилят меры безопасности

Во вторник вечером сборные Англии и Италии проведут матч в отборе на чемпионат Европы – 2024. На стадионе «Уэмбли» и в округе будут усилены меры безопасности. Об этом рассказывают британские СМИ.

Напомним, что в понедельник в Брюсселе состоялся теракт, в результате которого погибли два человека в футболках сборной Швеции. Инцидент произошёл недалеко от стадиона, где играли сборные Бельгии и Швеции. Игра была прервана после первого тайма.

Матч между сборными Англии и Италии стартует 17 октября в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.