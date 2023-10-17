​Ди Канио указал на низкий уровень сборной Италии

Во вторник вечером сборные Англии и Италии сойдутся лицом к лицу в отборе на чемпионат Европы. По словам известного в прошлом итальянского футболиста Паоло ди Канио, уровень итальянской национальной команды сейчас относительно низкий.

«Англия явно сильнее Италии. Если Бонавентура получает заслуженный вызов в сборную в 34 года, значит, уровень команды невысок», - цитирует ди Канио La Stampa.

Напомним, что на днях Джакомо Бонавентура забил гол в ворота сборной Мальты. Это был его первый гол за сборную Италии.

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Бонавентура – самый возрастной автор дебютного гола в сборной Италии