Андронов сделал прогноз на голы в матче Англия - Италия

В матче квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024 состоится встреча сборных Англии и Италии. Своим мнением по этому матчу поделился комментатор Алексей Андронов.

«Обе забьют» - прекрасная ставка. Сидеть в окопах нет смысла, особенно Италии, ей нужно набирать очки. Англию тоже никто не поймет, если она будет играть от обороны. Мне кажется, это отличная история», - приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Сборная Англии примет национальную команду Италии на стадионе «Уэмбли» во вторник, 17 октября. Начало встречи запланировано в 21:45 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.