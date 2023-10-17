Тренер сборной Венгрии: «Наша цель – добиться хорошего результата на выезде против сборной Литвы»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации чемпионата Европы 2024 года против сборной Литвы.

«Футбол всегда о настоящем, не важно, что произошло вчера, какой футбол мы показали дома с литовцами, нам больше не придется переживать за тот результат. Конечно, уроки надо извлекать, но мы концентрируемся на поставленной задаче. Наша цель – добиться хорошего результата на выезде против Литвы», - заявил Росси на пресс-конференции.

Игра восьмого тура группового этапа квалификации пройдет сегодня, 17 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.