Экс-игрок «Спартака» Мор: «Англия уверенно победит Италию»

Экс-игрок московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мнением о матче сборных Англии и Италии в отборочном цикле чемпионата Европы – 2024.

«Англичане кажутся явными фаворитами. Я думаю, что англичане победят, причем они сделают это уверенно. И практически решат задачи выхода в финальную стадию Евро-2024», - цитирует Эдуарда «РБ Спорт».

Сборная Англии примет национальную команду Италии на стадионе «Уэмбли» сегодня, 17 октября. Начало матча запланировано в 21:45 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж игры организует Liveresult.ru.