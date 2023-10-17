Титов назвал победителя матча Англия - Италия

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказал мнение о предстоящем поединке между Англией и Италией в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024.

«Англия сейчас во всем сильнее Италии. Выиграв здесь, они закрывают все вопросы, забирают путевку на Евро. Однозначно, такое желание у англичан есть. я ставлю на победу Англии», - приводит слова Титова «РБ Спорт».

Матч сборных Англии и Италии состоится сегодня, 17 октября, начало запланировано в 21:45 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи организует Liveresult.ru.