Форвард сборной Сербии Митрович поделился ожиданиями от матча против сборной Черногории

Нападающий сборной Сербии Александар Митрович поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации чемпионата Европы 2024 против сборной Черногории.

«Когда ты носишь футболку сборной, ты обязан выходить на поле и отдать все свое сердце, чтобы сделать все возможное для этого герба. Игроки тренируются всю свою жизнь, чтобы играть такие игры, которые останутся в памяти навсегда. И поединок с Черногорией – один из таких матчей. Нам нужна поддержка болельщиков, и вместе мы сможем добиться результата, который очень много значит для нас», - заявил Митрович на пресс-конференции.

Поединок пройдет сегодня, 17 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.