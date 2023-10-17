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Чемпионат Европы по футболу 2024

Форвард сборной Сербии Митрович поделился ожиданиями от матча против сборной Черногории

17 Октября 2023 • 12:20 Комментировать
Сербия
...
Черногория
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Через 7 ч. 43 мин.

Нападающий сборной Сербии Александар Митрович поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации чемпионата Европы 2024 против сборной Черногории.

«Когда ты носишь футболку сборной, ты обязан выходить на поле и отдать все свое сердце, чтобы сделать все возможное для этого герба. Игроки тренируются всю свою жизнь, чтобы играть такие игры, которые останутся в памяти навсегда. И поединок с Черногорией – один из таких матчей. Нам нужна поддержка болельщиков, и вместе мы сможем добиться результата, который очень много значит для нас», - заявил Митрович на пресс-конференции.

Поединок пройдет сегодня, 17 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Сборная Черногории Александар Митрович
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