Гасилин сделал прогноз на матч Англия - Италия

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от поединка квалификации чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Италии.

«Состав у Италии в атаке не такой звездный. Если сравнивать с Англией, то они точно проигрывают. В этом матче мы увидим доминацию англичан. Свой гол Англия должна забить, поэтому ставка - победа хозяев», - приводятся слова Гасилина на страницах «РБ Спорта».

Поединок сборных Англии и Италии состоится сегодня, 17 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.