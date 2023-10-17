Эванс хотел завершить карьеру до возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс признался, что думал о завершении карьеры.

«В прошлом году я прошел через этап, когда начинаешь думать, что все подходит к концу. Я никак не мог полностью восстановиться от травмы, и каждый раз, когда возвращался, мне было некомфортно. Но сейчас я чувствую, что смог это преодолеть», — сказал 35-летний Эванс журналистам в преддверии отборочного матча чемпионата Европы – 2024.

Сегодня, 17 октября, Северная Ирландия встретится со Словенией. Старт поединка запланирован на 21:45 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.

