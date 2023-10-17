Бывший вратарь ФК «Москва», «Локомотива» и сборной Беларуси, нынешний тренер вратарей «Славии» из Мозыря Антон Амельченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ничью в матче отбора Евро-2024 между сборными Швейцарии и Беларуси (3:3).

- Этот результат неожиданный, но очень обнадеживающий с точки зрения психологии. Мы не проиграли очень сильной сборной Швейцарии и, к тому же, забили ей три мяча. Это показывает, что при правильном тактическом построении и чётком выполнении наработок можно добиваться результата. Главное, чтобы это не было короткой вспышкой, после которой снова наступит темень.