Фанаты Роналду обвинили в травме любимца болельщика, выбежавшего на поле

В социальных сетях после новости о замене Криштиану на шестьдесят пятой минуте матча между сборной Боснии и Герцеговины и Португалией болельщики Роналду сразу же начали массового обвинять в травме своего любимца именно выбежавшего на поле любителя футбола.

В концовке первого тайма произошёл неигровой момент. На поле выбежал болельщик и настойчиво попытался сфотографироваться с Роналду, причём любитель футбола явно перестарался и даже умудрился нанести повреждение футболисту. Когда стюарды ответили болельщика за пределы поля Роналду остановился и начал разминать голеностоп. В итоге встречу Криштиану завершить не смог и был заменён во втором тайме.

В понедельник, 16 октября 2023 года, состоялся очередной матч отборочного турнира на Евро-2024, в котором сборная Португалии разгромила со счётом 5:0 сборную Боснии и Герцеговины. Криштиану Роналду уже на пятой минуте встречи реализовал пенальти и вывел свою сборную вперёд, а спустя всего пятнадцать минут, Роналду оформил дубль. Прямая трансляция матча проходила на нашем спортивном портале.