Ширер заступился за Хендерсона

Экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер заступился за бывшего полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона, ныне выступающего в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Иттифак». Игрока освистали болельщики во время матча сборных Англии и Австралии (1:0).

«Думаю, 99% тех, кто освистывал Джордана, не отказались бы от таких денег, какие предложили ему в Саудовской Аравии. Нельзя винить его за это решение. Он был крутым капитаном «Ливерпуля», при нем команда добилась многого. Поэтому я не согласен с критикой в его адрес», - передает слова Алана Liverpool Echo.

33-летний полузащитник перешел в «Аль-Иттифак» минувшим летом, подписав трехлетнее трудовое соглашение.