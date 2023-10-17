Менье - об убийстве болельщиков: «Худшее ещё впереди»

Защитник национальной команды Бельгии Тома Менье прокомментировал инцидент с убийством шведских фанатов перед поединком отборочного раунда чемпионата Европы – 2024.

«Худшее еще впереди. Нужно помолиться за жертв и людей, на которых плохо повлияло неправильное религиозное учение. Пусть всевышний поможет им вернуться на правильный путь», - оставил сообщение Менье в своих социальных сетях.

Напомним, что поединок между сборными Бельгии и Швеции был прерван после первого тайма. На тот момент в матче была ничья – 1:1. За гостей голом отметился Виктор Дьёкереш, а в составе хозяев точным ударом отметился Ромелу Лукаку.