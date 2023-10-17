Англия - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Англии и Италии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Англия - Италия
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Протокол игры
Пикфорд Джордан•Уокер Кайл•Стоунс Джон•Магуайр Гарри•Триппьер Киран•Райс Деклан•Филлипс Кэлвин•Фоден Фил•Беллингем Джуд•Рэшфорд Маркус•Кейн Гарри
Доннарумма Джанлуиджи•Ди Лоренцо Джованни•Скальвини Джорджио•Ачерби Франческо•Удоги Дестини•Фраттези Давиде•Кристанте Бриан•Барелла Николо•Берарди Доменико•Скамакка Джанлука•Эль-Шаарави Стефан
17 октября. Стадион "Уэмбли" (Лондон).
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