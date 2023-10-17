Мальта - Украина: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Мальты и Украины проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Мальта - Украина
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Протокол игры
Бонелло Анри•Борг Стив•Пепе Энрико•Борг Жан•Мбонг Джозеф•Камензули Райан•Гийомье Мэтью•Мускат Николай•Янкам Янник•Нвоко Кирьян•Мбонг Пол
Трубин Анатолий•Караваев Александр•Забарный Илья•Матвиенко Николай•Миколенко Виталий•Сидорчук Сергей•Зинченко Александр•Ванат Владислав•Судаков Георгий•Мудрик Михаил•Довбик Артём
17 октября. Стадион "Та-Кали".
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