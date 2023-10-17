Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Павар впервые выйдет в стартовом составе сборной Франции на позиции центрального защитника слухи

17 Октября 2023 • 10:09 Комментировать

Защитник «Интера» и сборной Франции Бенжамен Павар дебютирует в центре обороны в товарищеском матче национальной команды с Шотландией.

Как утверждает BeFootball, во вторник, 17 октября, Павар появится с первых минут в матче против Шотландии. По сведениям источника, футболист выйдет на позиции центрального защитника, на которой он ранее никогда не играл в сборной. Павар регулярно выступал за французскую команду на правом фланге обороны, с самого дебюта в 2017 году.

Стоит отметить, что в «Интере» Павар используется исключительно в центральной линии.

На счету игрока 51 матч за сборную Франции, три гола и три результативные передачи.

Начало товарищеской встречи Франция – Шотландия запланировано на 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сборная Франции Бенжамен Павар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.10.23 в 19:00
Финляндия Финляндия
Казахстан Казахстан
1.56 4.20 6.80
Видео
17.10.23 в 21:45
Литва Литва
Венгрия Венгрия
10.00 5.00 1.36
Видео
17.10.23 в 21:45
Сан-Марино Сан-Марино
Дания Дания
100.00 30.00 1.01
Видео
17.10.23 в 21:45
Сербия Сербия
Черногория Черногория
1.49 4.50 7.40
Видео
17.10.23 в 21:45
Мальта Мальта
Украина Украина
10.00 5.00 1.36
Видео
17.10.23 в 21:45
Северная Ирландия Северная Ирландия
Словения Словения
2.90 3.35 2.60
Видео
17.10.23 в 21:45
Англия Англия
Италия Италия
1.76 3.85 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Октября
10:44 · Чемпионат Европы 2024
Забитцер — о выходе на Евро-2024: «Это большое событие для сборной Австрии»
10:40 · Чемпионат Европы 2024
Ширер заступился за Хендерсона
10:31 · Чемпионат Европы 2024
Менье - об убийстве болельщиков: «Худшее ещё впереди»
10:09 · Чемпионат Европы 2024
Павар впервые выйдет в стартовом составе сборной Франции на позиции центрального защитника слухи
09:36 · Чемпионат Европы 2024
Убийца шведских фанатов был арестован
08:51 · Чемпионат Европы 2024
Роналду высказался о победе сборной Португалии со счётом 5:0
08:33 · Чемпионат Европы 2024
Линделоф отреагировал на убийство болельщиков сборной Швеции 1
08:21 · Чемпионат Европы 2024
Роналду подвергся атаке фаната во время матча сборной Португалии 2
07:47 · Чемпионат Европы 2024
«Без Роналду нет футбола» - реакция соцсетей на игру Роналду за сборную 1
07:38 · Чемпионат Европы 2024
Куман прокомментировал победу сборной Нидерландов
02:46 · Чемпионат Европы 2024
Вегхорст – о матче с Грецией: «Худшее поле, на котором я когда-либо играл»
00:55 · Чемпионат Европы 2024
Ван Дейк прокомментировал победу над сборной Греции
00:21 · Чемпионат Европы 2024
Ди Лоренцо – о матче с Англией: «Приятно вспоминать ту победу в финале Евро-2020»
00:11 · Англия. Премьер-лига
Роналду обошёл Холанна и стал лучшим бомбардиром в мире за 2023 год
16 Октября
23:55 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Швеции: В таком состоянии мы не можем играть в футбол
Все новости