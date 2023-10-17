Защитник «Интера» и сборной Франции Бенжамен Павар дебютирует в центре обороны в товарищеском матче национальной команды с Шотландией.

Как утверждает BeFootball, во вторник, 17 октября, Павар появится с первых минут в матче против Шотландии. По сведениям источника, футболист выйдет на позиции центрального защитника, на которой он ранее никогда не играл в сборной. Павар регулярно выступал за французскую команду на правом фланге обороны, с самого дебюта в 2017 году.

Стоит отметить, что в «Интере» Павар используется исключительно в центральной линии.

На счету игрока 51 матч за сборную Франции, три гола и три результативные передачи.

Начало товарищеской встречи Франция – Шотландия запланировано на 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.