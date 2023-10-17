Убийца шведских фанатов был арестован

Как информируют журналисты DH Les Sports, сегодня, 17 октября, был арестован преступник, который застрелил двух болельщиков сборной Швеции перед матчем отборочного раунда чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Бельгии.

По сведениям источника, злоумышленник был задержан в городе Схарбек.

Напомним, что из-за трагедии поединок между сборными Бельгии и Швеции был прерван после первого тайма. На тот момент счет в матче был равным – 1:1. В составе хозяев забитым мячом отметился Ромелу Лукаку, а за гостей результативным выстрелом отметился Виктор Дьёкереш.

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