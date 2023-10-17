Роналду высказался о победе сборной Португалии со счётом 5:0

Центрфорвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал крупную победу над Боснией и Герцеговиной (5:0) в матче отборочного цикла чемпионата Европы – 2024.

«Очередной победный результат. Отличная игра всей команды. Мы гарантировали себе первое место. Португалия остается сильной», - оставил сообщение 38-летний бомбардир в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что в прошедшем матче Роналду отметился двумя забитыми мячами.

Следующий поединок в рамках квалификационного турнира сборная Португалии проведет против Лихтенштейна. Встреча состоится в четверг, 16 ноября.