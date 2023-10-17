Линделоф отреагировал на убийство болельщиков сборной Швеции

Защитник сборной Швеции Виктор Линделоф отреагировал на убийство двух футбольных болельщиков в Брюсселе перед поединком отбора чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Бельгии.

«Мы решили не играть. Соперники тоже посчитали, что это самый оптимальный вариант. Главное, чтобы фанаты были в безопасности. Стадион должен быть безопасным местом для людей», - передает слова скандинавского игрока RMC Sport.

Напомним, что в преддверии матча два фаната сборной Швеции были убиты. В связи с этим поединок отборочного раунда чемпионата Европы был прерван по соображениям безопасности.