Роналду подвергся атаке фаната во время матча сборной Португалии

Во время поединка квалификационного раунда чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Боснии и Герцеговины на поле прорвался болельщик.

Под занавес первого тайма фанат выбежал на газон и вцепился в звездного нападающего Криштиану Роналду. Стюарды оперативно среагировали и оттащили болельщика от лидера сборной Португалии.

Встреча завершилась разгромной победой пиренейцев со счетом 5:0. В прошедшем поединке Роналду отметился двумя забитыми мячами.

Добавим, что сборная Португалии гарантировала себе путевку на чемпионат Европы – 2024, который состоится в Германии.