«Без Роналду нет футбола» - реакция соцсетей на игру Роналду за сборную

Сборная Португалии в очередном матче отборочного турнира на Евро-2024 разгромила со счётом 5:0 сборную Боснии и Герцеговины. Роналду отметился дублем, реализовав сперва одиннадцатиметровый удар, а потом и забив с игры. В Интернете сразу же отреагировали на результативную игру португальца.

- Поздравляю, король! – написал болельщик;

- Лучший спортсмен в мире! – подметил пользователь соцсети;

- Без Роналду нет футбола, - заявил фанат;

- Может быть только один футбольный Бог, и это CR7 – добавил другой пользователь Интернета;

- Ты лучший в каждом матче, - оставил свой пост любитель футбола.

Следующую свою игру сборная Португалии проведёт против сборной Лихтенштейна, матч состоится 16 ноября 2023 года.