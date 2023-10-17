«Без Роналду нет футбола» - реакция соцсетей на игру Роналду за сборную

Сборная Португалии в очередном матче отборочного турнира на Евро-2024 разгромила со счётом 5:0 сборную Боснии и Герцеговины. Роналду отметился дублем, реализовав сперва одиннадцатиметровый удар, а потом и забив с игры. В Интернете сразу же отреагировали на результативную игру португальца.
- Поздравляю, король! – написал болельщик;
- Лучший спортсмен в мире! – подметил пользователь соцсети;
- Без Роналду нет футбола, - заявил фанат;
- Может быть только один футбольный Бог, и это CR7 – добавил другой пользователь Интернета;
- Ты лучший в каждом матче, - оставил свой пост любитель футбола.
Следующую свою игру сборная Португалии проведёт против сборной Лихтенштейна, матч состоится 16 ноября 2023 года.
Роналду, Бруну и Фелиш в огне: сборная Португалии испепелила Боснию, забив пять мячей за тайм
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