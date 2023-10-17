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«Без Роналду нет футбола» - реакция соцсетей на игру Роналду за сборную

17 Октября 2023 • 07:47 Комментировать (1)

Сборная Португалии в очередном матче отборочного турнира на Евро-2024 разгромила со счётом 5:0 сборную Боснии и Герцеговины. Роналду отметился дублем, реализовав сперва одиннадцатиметровый удар, а потом и забив с игры. В Интернете сразу же отреагировали на результативную игру португальца.

- Поздравляю, король! – написал болельщик;

- Лучший спортсмен в мире! – подметил пользователь соцсети;

- Без Роналду нет футбола, - заявил фанат;

- Может быть только один футбольный Бог, и это CR7 – добавил другой пользователь Интернета;

- Ты лучший в каждом матче, - оставил свой пост любитель футбола.

Следующую свою игру сборная Португалии проведёт против сборной Лихтенштейна, матч состоится 16 ноября 2023 года.

 

Роналду, Бруну и Фелиш в огне: сборная Португалии испепелила Боснию, забив пять мячей за тайм

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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Комментарии (1)
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Cruyff
17 Октября 2023 в 08:47
с Лихтенштейном ждём хет-трик
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