Куман прокомментировал победу сборной Нидерландов

Рулевой сборной Нидерландов Рональд Куман пообщался с журналистами после матча против Греции в рамках отборочного цикла чемпионата Европы – 2024.

«Мы обязаны были решить исход игры задолго до пенальти. Мои подопечные хорошо действовали в первом тайме и должны были использовать свое преимущество. Команда продолжала верить в себя до конца», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Нидерланды отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в составе «оранжевых» забил защитник Виргил ван Дейк.

После этого успеха подопечные Кумана с 12 баллами занимают второе место в группе В.