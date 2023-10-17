Вегхорст – о матче с Грецией: «Худшее поле, на котором я когда-либо играл»

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст раскритиковал качество поля, на котором его команда играла против сборной Греции.

Нидерландцы вырвали минимальную победу в важнейшем матче отбора на Евро-2024 благодаря голу Виргила ван Дейка с пенальти, забитому на 93-й минуте. Отдельного внимания удостоился газон афинского стадиона, который пришёлся не по душе футболистам гостевой команды.

Наиболее ярким высказыванием на эту тему отметился Вегхорст: «Это худшее поле, на котором мне когда-либо доводилось играть в футбол», – цитируют форварда «Хоффенхайма» нидерландские СМИ.

Сборная Нидерландов занимает вторую строчку в группе, греки – третьи. Обе команды набрали по 12 очков, но «оранжевые» имеют преимущество по личным встречам.