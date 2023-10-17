Ван Дейк прокомментировал победу над сборной Греции

Центральный защитник сборной Нидерландов Виргил ван Дейк дал интервью после успеха в поединке с Грецией.

Футболист «Ливерпуля» реализовал пенальти на 93-й минуте, принеся «оранжевым» минимальную победу. Теперь команда Рональда Кумана занимает вторую строчку в группе, дающую прямую путёвку в финальную стадию Евро-2024. В активе греков те же 12 очков, однако нидерландцы имеют преимущество по личным встречам, а также располагают матчем в запасе.

«Мы играли на ужасном поле – невероятно, что это всё ещё допустимо на таком уровне. Мы преследовали Грецию, и теперь мы обошли её благодаря двум победам в очных играх. Нужно завершить начатое и добыть путёвку на Евро. Мы обязательно сделаем это», – заявил в послематчевом интервью ван Дейк, цитируемый нидерландскими СМИ.