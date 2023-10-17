Ди Лоренцо – о матче с Англией: «Приятно вспоминать ту победу в финале Евро-2020»

Правый защитник сборной Италии Джованни ди Лоренцо ответил на вопросы журналистов о скором поединке со сборной Англии.

Итальянцам необходимо одержать победу, чтобы настичь англичан в турнирной таблице за два тура до финиша отборочной кампании. В настоящий момент команды занимают первые две строчки и напрямую выходят на Евро-2024.

«Финал прошлого Евро с Англией? Всегда приятно вспоминать тот матч и тот вечер, но сейчас нам нужно отложить воспоминания и сконцентрироваться на предстоящей встрече. Нас ждёт трудная игра, но мы готовы и с нетерпением ждём начала. Всю неделю у нас был правильный настрой, и в матче с Мальтой мы сделали всё, о чём просил тренер. Надеюсь, мы продолжим в том же духе», – цитирует Football Italia ди Лоренцо.