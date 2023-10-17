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Ди Лоренцо – о матче с Англией: «Приятно вспоминать ту победу в финале Евро-2020»

17 Октября 2023 • 00:21 Комментировать
Англия
...
Италия
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Через 21 ч. 8 мин.

Правый защитник сборной Италии Джованни ди Лоренцо ответил на вопросы журналистов о скором поединке со сборной Англии.

Итальянцам необходимо одержать победу, чтобы настичь англичан в турнирной таблице за два тура до финиша отборочной кампании. В настоящий момент команды занимают первые две строчки и напрямую выходят на Евро-2024.

«Финал прошлого Евро с Англией? Всегда приятно вспоминать тот матч и тот вечер, но сейчас нам нужно отложить воспоминания и сконцентрироваться на предстоящей встрече. Нас ждёт трудная игра, но мы готовы и с нетерпением ждём начала. Всю неделю у нас был правильный настрой, и в матче с Мальтой мы сделали всё, о чём просил тренер. Надеюсь, мы продолжим в том же духе», – цитирует Football Italia ди Лоренцо.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Англии Джованни Ди Лоренцо
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АНГЛИЯ ИТАЛИЯ
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