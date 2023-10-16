Тренер сборной Швеции: В таком состоянии мы не можем играть в футбол

Наставник сборной Швеции Янне Андерссон высказался об остановке матча против сборной Бельгии из-за теракта.

«В таком состоянии мы не можем играть в футбол. Мы с бельгийцами сошлись во мнении, что не будем выходить на поле. Я узнал о произошедшем в перерыве, когда шёл в раздевалку. Случившееся абсолютно ужасно», — приводит слова специалиста Fotbollskanalen.

Перед началом матча два болельщика шведской сборной погибли от рук неизвестного преступника, стрелявшего в фанатов гостевой команды. После первого тайма матча команды отметились по одному забитому мячу. Швеция вне зависимости от результата матча прекратила борьбу за участие на Евро-2024.