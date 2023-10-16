Роналду в 12-й раз в карьере достиг отметки в 40 голов за год

Форвард сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду преодолел отметку в 40 забитых мячей.

38-летний игрок отметился дублем в поединке отбора на Евро-2024, поразив ворота сборной Боснии и Герцеговины на пятой (с пенальти) и 20-й минутах. В общей сложности на счету Роналду уже 40 голов в текущем календарном году (31 – за «Аль-Наср», 9 – за Португалию). Таким образом, нападающий достиг показателя в 40 или более голов за один год уже в 12-й раз за карьеру и в третий раз за последние четыре года.

Криштиану Роналду занимает вторую строчку в списке бомбардиров отборочного этапа чемпионата Европы, уступая только Ромелу Лукаку, в активе которого десять голов.