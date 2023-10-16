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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ван Дейк заработал один пенальти и реализовал другой: Нидерланды всё-таки сломили Грецию, подвинув соперника со второй строчки

16 Октября 2023 • 23:46 Комментировать (1)
Греция
0:1
Нидерланды
окончен

Сборные Нидерландов и Греции сыграли в рамках отборочного турнира на Евро-2024. Матч восьмого тура группового этапа прошёл 16 октября в Афинах.

Протокол игры  
Греция0:1Нидерланды
  90'Ван Дейк Виргил (0:1)
Влаходимос ОдиссеасРота ЛазаросМавропанос КонстантиносРецос Панайотис  76'Кулиеракис Костас 61' (Сиопис Манолис ( 61') Бакасетас Тасос 60' (Бухалакис Андреас ( 60') Курбелис Димитрис  13' 60' (Фунтас Таксиархис ( 60') Манталос Петрос  29' 81' (Павлидис Вангелис ( 81'  86') Масурас Гиоргос 77' (Якумакис Георгиос ( 77') Иоаннидис ФотисЦимикас Костас
Запасные: Диудис СократисПасхалакис АлександросГутас ДимитрисЯннулис ДимитрисПелкас ДимитрисКонстантелиас ЯнисХадзийованнис Анастасиос
Вербрюгген БартГертрейда Лютсхарел  13' 46' (Мален Дониэлл ( 46') Ван Дейк ВиргилАке НатанДюмфрис ДензелВиффер Матс 81' (Де Рон Мартен ( 81') Рейндерс ТиджаниХартман Квилиндси 74' (Ван де Вен Микки ( 74') Симонс Хави  51' 62' (Бробби Брайан ( 62') Вегхорст Ваут 62' (Веерман Йоэй ( 62') Бергвейн Стевен
Запасные: Де Врей СтефанСтенгс КелвинОлай НикФримпонг ЖеремиМатсен ЯнБлинд ДэйлиНопперт Андрис
16 октября. Стадион "OPAP Arena".

 

В очном сборные Греции и Нидерландов решали судьбу второй путёвки на Евро-2024 от группы В. Хозяевам нужна была разгромная победа (лучше, чем 0:3 в первом матче этих сборных), и тогда голландские мечты о евротурнире таяли мгновенно. Но добиться её было непросто, обозлённые «оранжевые» прибыли в Грецию после очередного поражения от Франции. Затирать неудачу принялись Симонс, Вегхорст и Бергвейн, составившие атакующее трио.

Но Греция оказала достойное сопротивление. Хозяева совсем не собирались сдаваться более именитому сопернику, навязали игру на встречных курсах. По очереди команды накатывали атаками, но греческие навесы, конечно, были не так опасны, как голландские розыгрыши мяча. Первым отметился плотным ударом со средней дистанции Тиджани Рейндерс. Полузащитник «Милана» направлял мяч в «шестёрку», но немного не попал.

Следом наступило время и суперсейвов. Влаходимоса просто вынудил – ван Дейк упал в штрафной площади, заработав пенальти. Таких эпизодов масса в каждой штрафной площади при подачах со стандартов, но рефери фол углядел и решился в итоге поставить на «точку». Уверенно подошёл к мячу Ваут Вегхорст, да пробил не так уверенно. Влаходимос отразил мяч в нижнем углу, а затем ещё и намертво его забрал. Пенальти не реализован.

Это были не все сейвы Одиссеаса, на второй тайм голкипер сборной Греции тоже приберёг. Мавропанос просто подарил мяч Бергвейну у своей штрафной площади, Стивен ещё чуть улучшил позицию и мощно пробил метров с 14, заставив Влаходимоса вытянуться в струнку. Но и тут голкипер спас свою команду. Нидерланды продолжали атаковать, иногда запарывая моменты и самолично.

Рейндерс пошёл в дриблинг, пробив с нулевого угла. Влаходимос в этот раз парировал не очень удачно, запустив вторую волну атаки. Мален быстро отбросил мяч Бергвейну, а рикошет от Стивена вывел на ударную позицию Симонса. Хави бил из убойной позиции в самый угол, но просто не попал. И только под занавес матча давление Нидерландов немного стихло, греки отодвинули мяч от своих ворот и даже заработали первый угловой.

Явно наиграли на гол голландцы и забить его всё же сумели. Дюмфрис влетел на обостряющую передачу и явно дорисовал фол, совершённый Вангелисом Павлидисом. Арбитр долго смотрел повтор, в итоге решился – указал на «точку» второй раз. Шло уже компенсированное время, когда Виргил Ван Дейк подошёл к мячу и мощным ударом по центру ворот реализовал пенальти – 0:1. Сборная Нидерландов всё-таки обыграла Грецию и сместила соперника со второго места в группе В.

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Комментарии (1)
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pol-black
17 Октября 2023 в 00:15
концовка была валидольной. греки хотели и могли забить. повезло, что пенальти второй случился. и третий нужно было ставить.
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