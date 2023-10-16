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Бруну Фернандеш – лидер отборочной кампании Евро-2024 по результативным действиям

16 Октября 2023 • 23:44 Комментировать
Босния и Герцеговина
0:5
Португалия
окончен

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш впечатляюще проводит отборочный этап чемпионата Европы.

Футболист «Манчестер Юнайтед» отметился голом и результативной передачей в сегодняшнем матче против сборной Боснии и Герцеговины (5:0). Как отмечает Squawka, Фернандеш поучаствовал в 13 голах португальцев в восьми поединках отборочной кампании Евро-2024 (пять голов и восемь ассистов) – лучший показатель среди всех игроков.

Сборная Португалии, напомним, уже добыла путёвку в финальную стадию турнира, который пройдёт летом следующего года в Германии. Команда Роберто Мартинеса выиграла все восемь матчей с общей разницей голов 32:2.

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Манчестер Юнайтед Сборная Португалии Бруну Фернандеш
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