Бруну Фернандеш – лидер отборочной кампании Евро-2024 по результативным действиям

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш впечатляюще проводит отборочный этап чемпионата Европы.

Футболист «Манчестер Юнайтед» отметился голом и результативной передачей в сегодняшнем матче против сборной Боснии и Герцеговины (5:0). Как отмечает Squawka, Фернандеш поучаствовал в 13 голах португальцев в восьми поединках отборочной кампании Евро-2024 (пять голов и восемь ассистов) – лучший показатель среди всех игроков.

Сборная Португалии, напомним, уже добыла путёвку в финальную стадию турнира, который пройдёт летом следующего года в Германии. Команда Роберто Мартинеса выиграла все восемь матчей с общей разницей голов 32:2.