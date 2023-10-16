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Сборная Словакии победила в Люксембурге и почти вышла на Евро

16 Октября 2023 • 23:43 Комментировать
Исландия
4:0
Лихтенштейн
окончен

Во вторник сборные Люксембурга и Словакии провели отборочный матч чемпионата Европы, от результата которого зависели шансы этих команд на выход из группы. Игра получилась более-менее равной, и хозяева поля даже чаще били по воротам. Но судьбу поединка решил один мяч, Давид Дурис на 77-й минуте вырвал победу для словацкой команды - 1:0. Этот результат делает сборную Словакии фаворитом в борьбе за вторую путевку из группы, отрыв от идущего на третьем месте Люксембурга составляет пять очков. Явный лидер - сборная Португалии, выигравшая все восемь матчей.

В параллельном матче Исландия разгромила Лихтенштейн (4:0).

Протокол игры 
Люксембург0:1Словакия
  77' Дурис Давид (0:1)
Морис Антони  Жанс Лоран   27'  Герсон Ларс  Шано Максим  Мартинс Марвин  Тиль Венсан   26'  Баррейро Леандро  Мартинс Кристофер  Родригес Жерсон   74'  Синани Данел  Олесен Матиас
Запасные: Курчи Алессио  Дардари Айман  Карлсон Дирк  Тилль Оливье  Пинту Мика  Тилль Себастьян  Корач Сеид  Кардосо Тьяго Перейра  Джогович Элдин  Рупиль Тимоте  Щон Ральф  Алвес Родригес Джеймс
Дубравка Мартин  Пекарик Петер   29'  Вавро Денис  Шкриньяр Милан  Ганцко Давид  Дуда Ондрей  Лоботка Станислав  Куцка Юрай  Шранц Иван   63' (Боженик Роберт (   63' Полиевка Роберт   63' (Дурис Давид (   63' Суслов Томаш
Запасные: Родак Марек  Кадак Якуб  Равас Генрих  Дьомбер Норберт  Грошовски Патрик  Мак Роберт  Томич Михал  Вернон де Марко  Тупта Любомир
 16 октября. Стадион "Стад де Люксембург".

 

Протокол игры  
Исландия4:0Лихтенштейн
(1:0) Сигурдссон Гильфи22'  
(2:0) Финнбогасон Альфред44'  
(3:0) Сигурдссон Гильфи49'  
(4:0) Харальдссон Хакон-Арнар62'  
Олафссон Элиас-РафнСампстед АльфонсИнгасон СверрирПалссон ВикторФиннссон КольбейнВиллюмссон Виллюм 57' (Йоханнессон Исак-Бергманн ( 57') Траустасон Арнор 80' (Гудьонсен Андри ( 80') Сигурдссон Гильфи 57' (Андерсон Микаэль ( 57') Харальдссон Хакон-АрнарФиннбогасон Альфред 57' (Оскарссон Орри ( 57'  68') Торстейнссон Йон 80' (Гуннарссон Арон ( 80')
Запасные: Магнуссон ЮлиусХерманнссон ХьёртурРунарссон РунарХлинссон КристианСигурдссон АрнорТораринссон ГудмундурВальдимарссон Хакон-Рабн
Бюхель БенджаминМарксер Мартин  51'Визер СандроТрабер ЛарсМайер Ливио 71' (Нетцер Андрин ( 71') Люхингер Зимон 75' (Бек Никлас ( 75') Бюхель МарсельЗеле Арон  59'Гёппель МаксимилианХаслер ЖюльенСаланович Деннис
Запасные: Оспельт ДжастинKenny KindleМалин АндреасМарксер МаркоFabio Luque NotaroSeverin SchlegelХаас КолинФосер ГабриэльХофер Йенс
16 октября. Стадион "Лаугардалсвёллур".

 

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