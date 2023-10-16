Сборная Словакии победила в Люксембурге и почти вышла на Евро

Во вторник сборные Люксембурга и Словакии провели отборочный матч чемпионата Европы, от результата которого зависели шансы этих команд на выход из группы. Игра получилась более-менее равной, и хозяева поля даже чаще били по воротам. Но судьбу поединка решил один мяч, Давид Дурис на 77-й минуте вырвал победу для словацкой команды - 1:0. Этот результат делает сборную Словакии фаворитом в борьбе за вторую путевку из группы, отрыв от идущего на третьем месте Люксембурга составляет пять очков. Явный лидер - сборная Португалии, выигравшая все восемь матчей.
В параллельном матче Исландия разгромила Лихтенштейн (4:0).
Протокол игры
|77' Дурис Давид (0:1)
Морис Антони • Жанс Лоран • 27'Герсон Ларс • Шано Максим • Мартинс Марвин • Тиль Венсан • 26'Баррейро Леандро • Мартинс Кристофер • Родригес Жерсон • 74'Синани Данел • Олесен Матиас
Запасные: Курчи Алессио • Дардари Айман • Карлсон Дирк • Тилль Оливье • Пинту Мика • Тилль Себастьян • Корач Сеид • Кардосо Тьяго Перейра • Джогович Элдин • Рупиль Тимоте • Щон Ральф • Алвес Родригес Джеймс
Дубравка Мартин • Пекарик Петер • 29'Вавро Денис • Шкриньяр Милан • Ганцко Давид • Дуда Ондрей • Лоботка Станислав • Куцка Юрай • Шранц Иван 63' ( Боженик Роберт ( 63') • Полиевка Роберт 63' ( Дурис Давид ( 63') • Суслов Томаш
Запасные: Родак Марек • Кадак Якуб • Равас Генрих • Дьомбер Норберт • Грошовски Патрик • Мак Роберт • Томич Михал • Вернон де Марко • Тупта Любомир
16 октября. Стадион "Стад де Люксембург".
Протокол игры
|(1:0) Сигурдссон Гильфи22'
|(2:0) Финнбогасон Альфред44'
|(3:0) Сигурдссон Гильфи49'
|(4:0) Харальдссон Хакон-Арнар62'
Олафссон Элиас-Рафн•Сампстед Альфонс•Ингасон Сверрир•Палссон Виктор•Финнссон Кольбейн•Виллюмссон Виллюм57' (Йоханнессон Исак-Бергманн (57') •Траустасон Арнор80' (Гудьонсен Андри (80') •Сигурдссон Гильфи57' (Андерсон Микаэль (57') •Харальдссон Хакон-Арнар•Финнбогасон Альфред57' (Оскарссон Орри (57') • 68'Торстейнссон Йон80' (Гуннарссон Арон (80')
Бюхель Бенджамин•Марксер Мартин• 51'Визер Сандро•Трабер Ларс•Майер Ливио71' (Нетцер Андрин (71') •Люхингер Зимон75' (Бек Никлас (75') •Бюхель Марсель•Зеле Арон• 59'Гёппель Максимилиан•Хаслер Жюльен•Саланович Деннис
16 октября. Стадион "Лаугардалсвёллур".
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