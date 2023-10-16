Сборная Словакии победила в Люксембурге и почти вышла на Евро

Во вторник сборные Люксембурга и Словакии провели отборочный матч чемпионата Европы, от результата которого зависели шансы этих команд на выход из группы. Игра получилась более-менее равной, и хозяева поля даже чаще били по воротам. Но судьбу поединка решил один мяч, Давид Дурис на 77-й минуте вырвал победу для словацкой команды - 1:0. Этот результат делает сборную Словакии фаворитом в борьбе за вторую путевку из группы, отрыв от идущего на третьем месте Люксембурга составляет пять очков. Явный лидер - сборная Португалии, выигравшая все восемь матчей.

В параллельном матче Исландия разгромила Лихтенштейн (4:0).