Сборная Ирландии разгромила Гибралтар

В группе В квалификации Евро-2024 сборная Ирландии гостила у Гибралтара и спокойно победила с разгромным перевесом. Британцы забили по два мяча в каждом тайме и отпраздновали победу со счетом 4:0. Этот результат позволяет им финишировать на четвертом месте в группе с 6 очками. Соперник досрочно стал пятым (0 очков).
Протокол игры
|8'Фергюсон Эван (0:1)
|28'Джонстон Майкл (0:2)
|60'Доэрти Мэтт (0:3)
|80'Робинсон Каллум (0:4)
Колинг Дэйл•Муэли Айман•Чиполина Рой•Сержант Джек• 84'Оливейро Джэйси68' (Кумбес Джеймс (68') •Уолкер Лайам•Эннсли Лу• 53'Позо Николас68' (Эль-Хмиди Аюб (68') •Бритто Итан•Де Барр Тиджей68' (Кашаро Ли (68') •Ронан Киан83' (Чиполина Джозеф (83')
Базуну Гэвин•Доэрти Мэтт• 72'Даффи Шейн•Скэйлз Лиам74' (Моламби Джейсон (74') •Мэннинг Райан•Найт Джейсон•Каллен Джош74' (О'Ши Дара (74') •Макграт Джейми•Огбене Чидози83' (Сайкс Марк (83') •Фергюсон Эван66' (Айда Адам (66') •Джонстон Майкл66' (Робинсон Каллум (66')
16 октября. Стадион "Алгарве" (Фаро).
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