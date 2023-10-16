Сборная Ирландии разгромила Гибралтар

В группе В квалификации Евро-2024 сборная Ирландии гостила у Гибралтара и спокойно победила с разгромным перевесом. Британцы забили по два мяча в каждом тайме и отпраздновали победу со счетом 4:0. Этот результат позволяет им финишировать на четвертом месте в группе с 6 очками. Соперник досрочно стал пятым (0 очков).