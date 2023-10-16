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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду, Бруну и Фелиш в огне: сборная Португалии испепелила Боснию, забив пять мячей за тайм

16 Октября 2023 • 23:39 Комментировать
Босния и Герцеговина
0:5
Португалия
окончен

Сборные Португалии и Боснии сыграли в рамках отборочного турнира на Евро-2024. Матч седьмого тура группового этапа прошёл 16 октября в Зенице.

Протокол игры  
Босния и Герцеговина0:5Португалия
  5'Роналду Криштиану (0:1)
  20'Роналду Криштиану (0:2)
  25'Фернандеш Бруну (0:3)
  32'Канселу Жоау (0:4)
  41'Фелиш Жоау (0:5)
Шехич Ибрагим 72' (Василь Никола ( 72') Дедич АмарБаришич Адриан-Леон 72' (Гойкович Ренато ( 72') Хаджикадунич Деннис  83'Колашинац СеадПьянич МиралемЦимирот ГойкоСтеванович Мирослав 65' (Хамулич Саид ( 65') Рахманович Амар 46' (Газибегович Юсуф ( 46') Демирович Эрмедин 46' (Хаджиахметович Амир ( 46') Джеко Эдин
Запасные: Пирич КенанПревляк СмаилВарешанович ДалБилбия НеманьяМенало ЛукаБашич ИванЗилькич Алмедин
Кошта ДиогуДалот ДиогуДиаш РубенИнасиу ГонсалуКанселу ЖоауФернандеш Бруну 79' (Невеш Рубен ( 79') Данилу ПерейраОтавио ЭдмилсонРоналду Криштиану 65' (Жота Диогу ( 65') Фелиш Жоау 79' (Витинья II ( 79') Леау Рафаэл 65' (Нету Педру ( 65')
Запасные: Силва БернардуПатрисиу РуйПальинья ЖоауСа ЖозеРамуш ГонсалуНевеш ЖоауСемеду НелсонСилва Антониу
16 октября. Стадион "Билино Поле" (Зеница).

 

КриРо и компания уже квалифицировались на Евро-2024, так что в Зенице могли выставить состав далёкий от оптимального. Но делать этого не стали, все звёзды – Криштиану Роналду, Жоау Фелиш, Рафаэл Леау, Отавио и Бруну Фернандеш появились на поле с первых минут. А вот хозяева как раз ведут ожесточённую борьбу за вторую путёвку со Словакией и (уже начинаем привыкать) Люксембургом «красно-белого» Кристофера Мартинса. Джеко, Рахманович, Колашинац и Пьянич – ожидаемо в обойме.

Вот только обойма сборной Боснии и Герцеговины ничего не смогла противопоставить португальцам. Уже за первый тайм гости испепелили соперника, забив пять безответных мячей за шесть ударов в створ ворот. Практически каждая атака сборной Португалии завершалась голом. Уже на пятой минуте начал разгром Криштиану Роналду. Жоау Фелиш пробил в руку Баришичу, заработав пенальти для своего капитана. КриРо с «точки» пробил по центру ворот, а Шехич заранее улетел в угол – 0:1.

Вскоре Жоау Фелиш организовал и второй мяч для Роналду. Тончайшей передачей вывел он Криштиану на рандеву с голкипером, а тот мастерски подсёк мяч над Шехичем – 0:2. В следующей же атаке случился ещё один шикарный заброс из глубины: это Гонсалу Инасиу исполнил тонкий пас на ход Бруну Фернандешу, а тот подработал мяч грудью и мощно выстрелил под штангу – 0:3.

Боснийцы попытались хоть после разгрома прийти в себя, стали атаковать большими силами. Но только напоролись на контратаку. Теперь уже сам Бруну Фернандеш разогнался справа, убежал в лицевую линию и своевременно прострелил, а Жоау Канселу просто вколотил мяч в сетку – 0:4. Ну и под занавес первого тайма примерно в похожем ключе пришёл пятый гол. Тоже с правого фланга простреливал Отавио, а точным ударом на технику отметился Жоау Фелиш – 0:5. Шедевральный тайм Португалии и катастрофа Боснии.

Во втором тайме команды просто доигрывали. Гости не стремились увеличивать разгром, а хозяева будто не оправились от шока, не могли хоть что-то противопоставить сопернику. Сдулась сборная Боснии, как однажды по ходу матча сдулся и мяч. В середине тайма Мартинес заменил Криштиану, Бруну, Леау и Фелиша, а другие игроки особо не старались. Счёт первой половины встречи так и остался на табло – 0:5.

Восьмую подряд победу в отборе на Евро-2024 одержала сборная Португалии, доведя разницу мячей до неприличной – (+30).

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Сборная Португалии Сборная Боснии И Герцеговины
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