Роналду, Бруну и Фелиш в огне: сборная Португалии испепелила Боснию, забив пять мячей за тайм

Сборные Португалии и Боснии сыграли в рамках отборочного турнира на Евро-2024. Матч седьмого тура группового этапа прошёл 16 октября в Зенице.

КриРо и компания уже квалифицировались на Евро-2024, так что в Зенице могли выставить состав далёкий от оптимального. Но делать этого не стали, все звёзды – Криштиану Роналду, Жоау Фелиш, Рафаэл Леау, Отавио и Бруну Фернандеш появились на поле с первых минут. А вот хозяева как раз ведут ожесточённую борьбу за вторую путёвку со Словакией и (уже начинаем привыкать) Люксембургом «красно-белого» Кристофера Мартинса. Джеко, Рахманович, Колашинац и Пьянич – ожидаемо в обойме.

Вот только обойма сборной Боснии и Герцеговины ничего не смогла противопоставить португальцам. Уже за первый тайм гости испепелили соперника, забив пять безответных мячей за шесть ударов в створ ворот. Практически каждая атака сборной Португалии завершалась голом. Уже на пятой минуте начал разгром Криштиану Роналду. Жоау Фелиш пробил в руку Баришичу, заработав пенальти для своего капитана. КриРо с «точки» пробил по центру ворот, а Шехич заранее улетел в угол – 0:1.

Вскоре Жоау Фелиш организовал и второй мяч для Роналду. Тончайшей передачей вывел он Криштиану на рандеву с голкипером, а тот мастерски подсёк мяч над Шехичем – 0:2. В следующей же атаке случился ещё один шикарный заброс из глубины: это Гонсалу Инасиу исполнил тонкий пас на ход Бруну Фернандешу, а тот подработал мяч грудью и мощно выстрелил под штангу – 0:3.

Боснийцы попытались хоть после разгрома прийти в себя, стали атаковать большими силами. Но только напоролись на контратаку. Теперь уже сам Бруну Фернандеш разогнался справа, убежал в лицевую линию и своевременно прострелил, а Жоау Канселу просто вколотил мяч в сетку – 0:4. Ну и под занавес первого тайма примерно в похожем ключе пришёл пятый гол. Тоже с правого фланга простреливал Отавио, а точным ударом на технику отметился Жоау Фелиш – 0:5. Шедевральный тайм Португалии и катастрофа Боснии.

Во втором тайме команды просто доигрывали. Гости не стремились увеличивать разгром, а хозяева будто не оправились от шока, не могли хоть что-то противопоставить сопернику. Сдулась сборная Боснии, как однажды по ходу матча сдулся и мяч. В середине тайма Мартинес заменил Криштиану, Бруну, Леау и Фелиша, а другие игроки особо не старались. Счёт первой половины встречи так и остался на табло – 0:5.

Восьмую подряд победу в отборе на Евро-2024 одержала сборная Португалии, доведя разницу мячей до неприличной – (+30).