Спаллетти: «Едем за победой»

Сборной Италии предстоит сыграть в следующем квалификационном матче к чемпионату Европы с англичанами. Победа гарантирует Италии участие в финальной части турнира, но выиграть в Англии, как вы понимаете, будет не так и просто. Однако наставник итальянской команды Лучано Спаллетти настраивает своих игроков на максимум.

- Я хочу менталитет игрока международного класса. Он мыслит так - впереди матч, который даст нам путевку на турнир в случае победы. Международный игрок видит в этом возможность и не смотрит дальше. А если откладывать все на последний матч, то это не игрок международного уровня, - цитирует слова Спаллетти итальянское новостное агентство ITASportPress.