Почему был сорван матч Бельгия - Швеция

Футбольный матч квалификации Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции был сорван после первого тайма при счёте 1:1. Команды не вышли на поле из раздевалок, а позже было принято решение, что сегодня больше футбола не будет.

Дело в том, что почти за два часа до начала встречи в центре Брюсселе неизвестный на скутере начал стрелять в болельщиков сборной Швеции и убил двоих. Преступник опубликовал видео, в котором заявил, что совершил убийство по религиозным убеждениям.

Добавим, что нападавший пока не арестован. Судя по всему, шведские болельщики останутся на трибунах стадиона надолго.

Судьба отборочного матча чемпионата Европы также не ясна.