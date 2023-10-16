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Чемпионат Европы по футболу 2024

Матч между Бельгией и Швецией прерван после первого тайма и не будет возобновлен

16 Октября 2023 • 23:20 Комментировать
Бельгия
1:1
Швеция
1 1.70 X 4.05 2 5.20
остановлен

Матч восьмого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Бельгии и Швеции прерван после первого тайма и не будет доигран, так как игроки шведской команды отказались выходить на поле. 

Ещё за два часа до начала матча в Брюсселе возле стадиона, на котором, проходила встреча, произошёл теракт: два болельщика гостевой команды погибли от рук неизвестного на религиозной почве. Сообщается, что полиция до сих пор продолжает погоню за подозреваемым, который скрывается от них на мопеде по улицам города. 

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Сборная Бельгии Сборная Швеции
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БЕЛЬГИЯ ШВЕЦИЯ
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