Матч между Бельгией и Швецией прерван после первого тайма и не будет возобновлен

Матч восьмого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Бельгии и Швеции прерван после первого тайма и не будет доигран, так как игроки шведской команды отказались выходить на поле.

Ещё за два часа до начала матча в Брюсселе возле стадиона, на котором, проходила встреча, произошёл теракт: два болельщика гостевой команды погибли от рук неизвестного на религиозной почве. Сообщается, что полиция до сих пор продолжает погоню за подозреваемым, который скрывается от них на мопеде по улицам города.