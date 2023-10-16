Матч между Бельгией и Швецией прерван после первого тайма и не будет возобновлен

Матч восьмого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Бельгии и Швеции прерван после первого тайма и не будет доигран, так как игроки шведской команды отказались выходить на поле.
Ещё за два часа до начала матча в Брюсселе возле стадиона, на котором, проходила встреча, произошёл теракт: два болельщика гостевой команды погибли от рук неизвестного на религиозной почве. Сообщается, что полиция до сих пор продолжает погоню за подозреваемым, который скрывается от них на мопеде по улицам города.
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