Сборная Боснии и Герцеговины пропустила 5 голов от Португалии к перерыву – антирекорд

Сборная Португалии не оставила шансов соперникам из Боснии и Герцеговины в первом тайме.

Боснийцы пропустили пять безответных мячей уже к 41-й минуте встречи отборочной стадии Евро-2024. Голами в составе португальцев отметились Криштиану Роналду, оформивший дубль, а также Бруну Фернандеш, Жоау Канселу и Жоау Фелиш. Как информирует MisterChip, сборная Боснии и Герцеговины впервые в своей истории проигрывает с разницей в пять мячей к перерыву.

Следить за дальнейшим развитием событий в поединке Боснии против Португалии можно на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция.