Лукаку сравнялся с Неймаром по голам за сборную – оба входят в топ-9 за всю историю

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку снова отличился в матче за сборную Бельгии.

30-летний футболист поразил ворота сборной Швеции в проходящем сейчас поединке отборочной кампании Евро-2024. Форвард, принадлежащий «Челси», реализовал пенальти на 31-й минуте, сравняв счёт в матче. Этот гол стал для Лукаку 79-м в цветах национальной команды – девятый показатель на уровне сборных за всю историю наряду с бразильцем Неймаром.

Примечательно, что Неймару для достижения данного результата потребовалось провести 127 матчей, а Лукаку – 112.

Текстовая трансляция матча сборных Бельгии и Швеции доступна на сайте LiveResult.ru.