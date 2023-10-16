Саутгейт рассказал, готов ли выпустить Магуайра и Хендерсона в матче с Италией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о Гарри Магуайре и Джордане Хендерсоне.

Оба футболиста попали в немилость английских болельщиков: защитник подвергается регулярным насмешкам из-за неуверенной игры за сборную и в «Манчестер Юнайтед», а экс-хавбек «Ливерпуля» недавно был освистан из-за летнего переезда в Саудовскую Аравию.

«В нашем стартовом составе всегда будут лучшие – те, с кем наши шансу на победу наиболее высоки. Люди могут быть не согласны с переходом Хендерсона в клуб из Саудовской Аравии, но я не думаю, что это причина не выпускать его на поле или освистывать. Мы хотим, чтобы болельщики нас поддерживали. Надеюсь, Магуайра тоже будет ждать хороший приём», – приводит Альфредо Педулла слова Саутгейта.