​Роналду оформил дубль – у него теперь 127 голов за сборную Португалии

В понедельник в отборе на чемпионат Европы - 2024 проходит матч восьмого тура между сборными Боснии и Герцеговины и Португалии. По ходу первого тайма звёздный форвард Криштиану Роналду оформил дубль. Сначала Роналду реализовал пенальти, а позже отличился с игры.

Теперь на счету Роналду 127 голов за сборную Португалии.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Босния и Герцеговина – Португалия можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Отметим, что сборная Португалии уже оформила билет в финальную часть чемпионата Европы.

​8 сборных уже вышли на чемпионат Европы – 2024