Уокер – о матче с Италией: «Мне не будет стыдно, если мы сыграем 0:0, но попадём на Евро»

Защитник сборной Англии Кайл Уокер поделился мыслями о предстоящем матче со сборной Италии, который пройдёт 17 октября.

Англичанам достаточно сыграть вничью с командой Лучано Спаллетти, чтобы сохранить трёхочковый задел за два тура до финиша отборочной кампании.

«Финал 2021 года? Конечно, то поражение было обидным, но проигранные финалы помогают расти. В своё время я проиграл финал Лиги чемпионов за «Манчестер Сити», но спустя два годы мы сделали требл.

Мы хотим показать свою игру и одержать победу, но главное – выйти на Евро. Мне не будет стыдно, если матч закончится 0:0, но нам достанется путёвка на турнир», – рассказал на пресс-конференции Уокер.