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Уокер – о матче с Италией: «Мне не будет стыдно, если мы сыграем 0:0, но попадём на Евро»

16 Октября 2023 • 22:11 Комментировать
Англия
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Италия
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Через 22 ч. 43 мин.

Защитник сборной Англии Кайл Уокер поделился мыслями о предстоящем матче со сборной Италии, который пройдёт 17 октября.

Англичанам достаточно сыграть вничью с командой Лучано Спаллетти, чтобы сохранить трёхочковый задел за два тура до финиша отборочной кампании.

«Финал 2021 года? Конечно, то поражение было обидным, но проигранные финалы помогают расти. В своё время я проиграл финал Лиги чемпионов за «Манчестер Сити», но спустя два годы мы сделали требл.

Мы хотим показать свою игру и одержать победу, но главное – выйти на Евро. Мне не будет стыдно, если матч закончится 0:0, но нам достанется путёвка на турнир», – рассказал на пресс-конференции Уокер.

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Сборная Италии Сборная Англии Кайл Уокер
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АНГЛИЯ ИТАЛИЯ
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